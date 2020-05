In attesa dell'apertura ufficiale prevista per il 1° settembre, la Juve scalda i motori del mercato. Mauro Icardi è il nome sempre presente sulla pista di Fabio Paratici, l'argentino è al Psg ma di proprietà dell'Inter. A parlare del futuro dell'attaccante è il ds nerazzurro Piero Ausilio, che a Sky Sport ha detto: "Leonardo è un amico e so che è lamentoso da sempre. Icardi ha una clausola che corrisponde alla cifra che tutti conoscono, ed è condizionata da tutto quello che è accaduto in questi mesi. Domenica scadrà l'opzione, vediamo cosa succede. Da parte nostra c'è la disponibilità a parlare, tra club siamo amici e cerchiamo di trovare la soluzione giusta". Sulla volontà del giocatore: "So che ha piacere a stare lì a Parigi".