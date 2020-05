Il mercato della Juventus continua a incrociarsi con quello del Psg. I due club provano a mettere in piedi qualche scambio ma inseguono anche uno stesso obiettivo: secondo quanto riporta O Jogo, infatti, anche il ds dei francesi Leonardo si è messo sulle tracce del terzino sinistro del Porto Alex Telles, al quale sta pensando la Juventus per avere un'alternativa all'altro Alex, Sandro. Non solo, sul giocatore ci sarebbe anche l'Inter, con la quale Alex Telles ha già giocato nella stagione 2015-16 prima di trasferirsi al Porto.