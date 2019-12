Nelle scorse settimane Julian Draxler è entrato in orbita Juve per il mercato di gennaio. Il giocatore non sta trovando molto spazio al Psg e potrebbe cambiare aria già nel mercato di gennaio. Secondo Le Parisien, sul centrocampista ci sarebbe anche l'interesse dell'Hertha Berlino. Torino-Parigi asse di fuoco, perché i due club stanno provando a mettere in piedi anche uno scambio tra Emre Can e Leandro Paredes.