L’asse Juventus-Paris Saint-Germain è sempre stato un’asse di mercato fatto di discorsi, opportunità e scambi, come quello sfumato all’ultimo lo scorso gennaio tra De Sciglio e Kurzawa. Come quello impostato tre settimane fa da Fabio Paratici e il ds parigino Leonardo. Come riporta Calciomercato.com, il club bianconero aveva preso informazioni su Leandro Paredes, proponendo in scambio Aaron Ramsey. Ciò che fermò la trattativa fu lo stipendio del gallese, ben 7 milioni che hanno scoraggiato il PSG, e oggi lo scambio è bloccato anche dall’impossibilità per la Juve di tesserare Paredes, extracomunitario che non ha ancora ottenuto il passaporto richiesto a dicembre.