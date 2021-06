La Juventus sta seriamente (ri)pensando a Mauro Icardi. L'argentino del Psg può diventare davvero un obiettivo concreto per l'attacco di Massimiliano Allegri: Tuttosport racconta di un possibile scenario clamoroso secondo il quale l'ex interista potrebbe diventare la contropartita giusta da mettere sul tavolo dal ds dei parigini Leonardo per arrivare a Cristiano Ronaldo. Al momento è solo una suggestione, ma potrebbe trasformarsi in qualcosa di serio.