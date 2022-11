Si chiude questa sera l'esperienza indella, già fuori dal massimo torneo continentale dopo aver collezionato quattro sconfitte e una sola vittoria, in casa contro il. All'Allianz Stadium arriva ildi Leo Messi e Kylian Mbappé (out per squalifica Neymar), contro il quale i bianconeri devono cercare l'impresa per evitare brutte sorprese: l'obiettivo minimo, infatti, è l', obiettivo a cui però punta anche la squadra israeliana impegnata in contemporanea contro il Benfica. Per la Juve di Massimilianosarà quindi necessario vincere, in alternativa si potrà accontentare di un pareggio nel caso in cui il Maccabi ottenga un solo punto o venga sconfitto dai portoghesi. Qualora arrivasse un ko, i bianconeri dovrebbero invece sperare in un tonfo anche da parte dell'ultima classificata del girone, mantenendo il vantaggio della differenza reti.: Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. Allegri: Donnarumma; Bernat, Ramos, Marquinhos, Hakimi; Vitinha, Verratti, Ruiz; Mbappè; Soler, Messi. All. Galtier