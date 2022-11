è anche più forte del cuore. E oltre il cuore, questa Juve non può dare altro: per assenze, per mancanze, per la forza che inevitabilmente non c'è. I bianconeri escono sconfitti per la quinta volta nelle sei partite dima la tristezza non c'è. C'è un bel po' di rammarico, che oggettivamente cova: almeno in termini di coraggio, questa squadra avrebbe potuto e dovuto fare un altro percorso. Con i marziani, Allegri si è ritrovato una squadra comunque vera, reale, con buona pace del virtuale. E questo spirito si dovrà rivedere in quest'Europa League che non può non diventare un'opportunità. Altrimenti sarà altro massacro (mediatico).Davanti ai fuoriclasse, la Juve ha risposto con le armi a propria disposizione: non sono bastate, ma è stato comunque un passo in avanti nel percorso.