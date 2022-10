Designata la squadra arbitrale della sfida di mercoledì sera tra, valida per la sesta e ultima giornata del girone di. A dirigere il match, come annunciato dalla UEFA, sarà lo spagnolo Carlosuna "vecchia conoscenza" dei bianconeri in quanto "fischietto" della gara dello scorso anno contro il Porto, terminata tra le polemiche - coadiuvato dagli assistenti Barbero e Porras Ayuso. Al VAR ci sarà Martinez Munuera insieme all'olandese Van Boekel, mentre come quarto uomo è stato scelto Luis Munuera. Fischio d'inizio all'Allianz Stadium alle ore 21.00.