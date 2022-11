Questo il titolo della moviola del Corriere dello Sport su Juve-Psg. Ecco l'analisi della gara e degli episodi: "Non pulitissima la gara di Del Cerro Grande, male sul disciplinare (Verratti graziato spesso). Non sbaglia gli episodi clou. Decisamente rivedibile. Il giallo a Gatti, sul, gol di Mbappe, è sembrato frettoloso e esagerato: vero, c’è una trattenuta, che però non produce effetti, tanto che il fuoriclasse francese segna. Però se tanto mi dà tanto (vedi giallo a Milik) allora non si spiega come Verratti che placca Miretti sia stato graziato".E sulchiesto da Chiesa? "Uno-due Chiesa-Milik-Chiesa, interrotto da un contatto con Sergio Ramos: non c’è rigore".