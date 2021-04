3









L’asse di mercato tra Juventus e Paris Saint-Germain si infittisce. Non solo per i nomi circolati per un possibile scambio (vedi Dybala e Icardi) ma anche per le reciproche strategie. Manovre che si intrecciano quelle delle due dirigenze, che riguardano Arek Milik e Moise Kean.



QUI MILIK – Il centravanti polacco fu ad un passo dalla Vecchia Signora l’estate scorsa, poi a gennaio, dopo metà stagione fuori rosa, lasciò Napoli per sbarcare a Marsiglia e giocarsi le carte per l’Europeo. Qui numeri tutto sommato positivi, 6 gol e 1 assist in 12 presenze, che hanno tenuto alto l’interesse della Juve e, secondo indiscrezioni francesi riportate da Tuttosport, attirato quello del Paris Saint-Germain, attualmente impegnato nei rinnovi di Neymar e Mbappé. Milik sarebbe il potenziale sostituto di Icardi, possibile sacrificio sul mercato, e qui si innesta l’intreccio con Kean. QUI KEAN – L’attaccante della Nazionale di Mancini si è elevato tra le stelle, mostrando una maturazione inaspettata sublimata dai suoi 18 gol in 39 presenze stagionali. In estate farà rientro all’Everton in quanto è a Parigi in prestito secco, anche se il Psg proverà ad intavolare una trattativa per l’acquisto a titolo definitivo. Tra intenzioni e strategie, il dt dei parigini Leonardo ha preso nota di due dettagli: Kean, pur trovandosi benissimo al Psg, sarebbe intrigato dal ritorno alla Juve con ruolo da protagonista. In più, la Juve ha già mosso le proprie pedine, parlando con l’agente Mino Raiola. Una partita a scacchi, che potrebbe rivoluzionare l’attacco della Juve, in cui tengono banco i grossi casi Dybala e Cristiano Ronaldo.