Nuovo intrigo di mercato sull'asse Parigi-Torino. Dopo aver trattato lo scambio De Sciglio-Kurzawa non andato in porto, Psg e Juventus hanno riallacciato i contatti per Mauro Icardi. L'attaccante argentino, in prestito dall'Inter al club francese, ha segnato un solo gol nelle ultime sei partite dopo una prima parte di stagione da protagonista in Ligue 1. Il motivo di questo calo, secondo Sport Mediaset, può essere legato a un nuovo assalto bianconero, che vuole convincere il Psg a riscattare Icardi dall'Inter per poi scambiarlo con Pjanic.