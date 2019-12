La trattativa per Leandro Paredes ha trovato un ostacolo. E lo stop è rappresentato dal mancato accordo tra Juve e Psg sulla contropartita bianconera: secondo il Corriere dello Sport, infatti, il Psg non vorrebbe Emre Can, giocatore che la Juve è convinta di mettere sul tavolo, ma nella trattativa preferirebbe l'inserimento di Mattia De Sciglio.