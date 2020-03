Anche lontano dall'Italia, Mauro Icardi resta un problema per l'Inter e un'idea della Juve. L'attaccante argentino è in prestito con diritto di riscatto al Psg, ma la permanenza a Parigi è tutt'altro che certa. La cifra fissata è di 70 milioni, ma la chiave è Thomas Tuchel: se l'allenatore dovesse essere confermato, infatti, sarebbe più facile il riscatto di Icardi da parte del Psg che potrebbe poi rimetterlo sul mercato con la Juve pronta a preparare il suo piano per riportarlo in Italia; ma se Tuchel non dovesse essere più l'allenatore dei francesi l'attaccante difficilmente verrà riscattato dal ds Leonardo.