Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Nizza, il tecnico delCristopheha parlato dell'assenza per infortunio di Presnel, che salterà anche la gara di ritorno contro la. "Siamo dispiaciuti di non avere quel difensore centrale aggiuntivo" ha sostenuto il tecnico. "L'assenza di Kimpembé sta dando problemi, stiamo entrando in una lunga serie di partite intense e ci sarebbe piaciuto avere un centrale in più e anche un attaccante con un altro profilo".E sul rapporto trae Kylian: "Quando hai degli obiettivi, ti assicuri di soddisfare le condizioni per avere successo. Sono molto sorpreso di ripetere sempre la stessa cosa: da quando sono arrivato, ho visto solo cose normali all'interno dello spogliatoio. Non c'è niente che mi ha sorpreso: i giocatori vogliono vincere insieme e sono in competizione. Sono grandi campioni, hanno competitività, ego. La convivenza va bene".