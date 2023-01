Ilha condannato due tifosi dellaper i fatti avvenuti durante la sfida dicontro il. Nel dettaglio, un sostenitore dei bianconeri ha ricevuto una multa da 4.000 euro con divieto di partecipare a manifestazioni sportive per due anni, per aver fatto il saluto nazista; un altro, invece, dovrà pagare 1.500 euro per aver imitato il verso del gorilla nei confronti di un tifoso di colore. Entrambi, inoltre, dovranno versare un euro simbolico di danni e 800 euro di spese legali alle due associazioni costituitesi parti civili, SOS Racisme e la Lega internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo.