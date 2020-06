Il solo Alex Sandro non basta. Danilo e De Sciglio non danno né garanzie tecniche né fisiche, Cuadrado può fare il terzino all’occorrenza, ma la Juventus ha la necessità di investire per un nuovo terzino. Come riporta il Corriere di Torino, non sono da escludere a priori dei ritorni di fiamma per Meunier e Kurzawa, esterni del Paris Saint-Germain in scadenza di contratto, e che dunque si libereranno a parametro zero. Il terzino francese, tra l’altro, è stato ad un passo a vestire la maglia bianconera nel mercato di gennaio, nell’ambito di uno scambio proprio con De Sciglio, bloccato all’ultimo momento.