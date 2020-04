L’asse Juventus-Paris Saint-Germain è destinato a diventare sempre più rovente. Non si sa anche quando inizierà ufficialmente la prossima sessione di mercato a causa dell’incertezza sulla conclusione di coppe e campionati, ma le rispettive dirigenze si stanno muovendo, e i nomi in ballo sono tanti. Stando a quanto riporta Rai Sport, il fulcro riguarda le vicende che ruotano attorno al futuro di Mauro Icardi, il quale riscatto frutterebbe all’Inter ben 70 milioni di euro. Il club parigino, che per la panchina continua a tenere in considerazione Massimiliano Allegri, prende tempo perché è in parole con i bianconeri anche per altre operazioni: Meunier, De Sciglio, Douglas Costa, Paredes, Pjanic.