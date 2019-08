Nell’estate del 2012 Marco Verratti fu ad un passo dalla Juventus. La trattativa fra i bianconeri ed il Pescara sfumò a causa dell’inserimento, improvviso ed inatteso, del PSG. Ora, dopo sette anni, c’è la possibilità di assistere ad uno scenario nuovo.



L'IDEA - Come riportato da Tuttosport, Juve e PSG sono in contatto. I francesi hanno chiesto informazioni su Miralem Pjanic e la Juve ha risposto tirando in ballo il vecchio pallino Marco Verratti. Le difficoltà di imbastire un’operazione dai costi molto alti a pochi giorni dalla fine del calciomercato sono sicuramente ampie ma, nonostante questo, le possibilità di giungere ad un accordo non sono impossibili. Molto dipenderà dalla voglia dei giocatori di cambiare casacca.



PJANIC - Pjanic, dopo il rinnovo dell’anno scorso, si sente sempre più bianconero che mai. Lo testimoniano anche le parole che ha rilasciato poche settimane fa con un post su Instagram, post nel quale il bosniaco richiamava all’orgoglio ed alle responsabilità che si provano vestendo la maglia della Juve.



VERRATTI - Per quanto riguarda invece il centrocampista italiano, la sua volontà sembra quella di voler rimanere a Parigi, città nella quale l’abruzzese dice di trovarsi meravigliosamente. Tra l’altro, con sette stagioni in maglia Blues alle spalle e con l’ottava che sta per cominciare, è uno dei senatori del PSG. Per ora sembra non sentire alcuna nostalgia del calcio italiano.