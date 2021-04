Via via che i mesi passano e Paulo Dybala non rinnova il contratto con la Juventus in scadenza nel 2022, diventano sempre più pressanti le voci su possibili scambi in cui può essere coinvolto il numero 10 bianconero. Uno di quelli più "rumoreggiati" è quello col Paris Saint-Germain per Mauro Icardi. Un'operazione che però potrebbe essere "inficiata" dalla querelle SuperLega. Come fa notare Tuttosport il patron del PSG Al-Khelaifi è uno di quelli che è rimasto fuori dal progetto SuperLega, e oltretutto ha sostituito Andrea Agnelli alla guida dell'Eca. Insomma, un po' di gelo si è creato. Ma proprio lo scambio Dybala-Icardi potrebbe essere utilizzato per ammorbidire i rapporti sull'asse Torino-Parigi.