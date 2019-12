Il Psg vuole fare sul serio per Emre Can. Il centrocampista tedesco, escluso dalla lista Champions, sta trovando poco spazio con Sarri anche in campionato, per questo può partire già a gennaio. Secondo Sportmediaset il club francese ha due strade per convincere la Juve: o prenderlo in prestito con diritto di riscatto di 30 milioni, o mettendo sul piatto Leandro Paredes, che al Psg sta vivendo una situazione simile a quella di Emre Can in bianconero.