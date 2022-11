Una sconfitta che però non ha un retrogusto amaro. Come se fosse la più naturale delle sorti, tra Juve e PSG si è consumata in fretta e furia l'ultima partita didella stagione. Ha lasciato, ai bianconeri in particolare, un senso di rinascita: si è rivista la compattezza e anche unafluidità nel gioco. E forse la scarica di adrenalina finale l'ha data anche Federico Chiesa, che aveva una voglia matta e l'ha dimostrato in poco meno di venti minuti, tutti in campo e tutti al massimo.E' anche Chiesa il protagonista delle "3 cose" di oggi, quelle che non avete visto in TV. Piccoli spoiler: contiene gli sfoghi di Allegri e poi quelli della curva.