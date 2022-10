L'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove è tornato a parlare del celebre gol di Turone annullato in un Juve-Roma di più di 30 anni fa.'Ha fatto la storia di quello che è venuto dopo. Questa situazione ci ha visto protagonisti nel bene e nel male. Se ne riparlerà sempre di quell’episodio. Rimane dopo anni nella memoria nostra che eravamo in campo e dei tifosi. È costato uno Scudetto? Praticamente sì, soprattutto in una partita come quella. Juve-Roma di quei tempi era tanta roba. Un episodio del genere rimane indelebile nella memoria di tutti'.