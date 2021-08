Una prova. Che certamente vedremo questa sera. E che la Juve proverà a far suo in questa serata di vero antipasto del campionato. In settimana, Allegri ha provato diverse versioni del tridente - ve l'abbiamo raccontato qui - ma c'era quello "pesante", quello dei sogni, che in qualche modo andava e andrà testato.Sarà tutto da provare, e vediamo con quale centrocampo a supporto. Perché se è vero che Chiesa è un uomo pronto e forte persino nel sacrificio, non si può dire lo stesso della fase difensiva di Ronaldo. C'è una porzione di campo che, senza il lavoro di Rabiot, potrebbe rimanere scoperta. E allora, curiosi di vedere le scelte a centrocampo: Ramsey giocherà nuovamente titolare e ancora davanti alla difesa. Bentancur è pronto a giocare sul centro-destra. A McKennie, il compito di spingere e attendere sul lato opposto.