Giocate e gol: le richieste sembrano chiare. E la Juve, per aumentare il peso offensivo, ha deciso di aumentare il numero di giocatori d'attacco. La Juve senza un bomber ha chiesto qualcosa in più ad: lo spagnolo ha faticato all'inizio con una squadra molto bassa (e soprattutto statica), ma contro il Bologna si è vista forse la migliore prestazione. Ha trovato il gol. Ha lavorato bene per la squadra. E' stato anche pericoloso.Anche per questo, Allegri non si discosta da quell'idea di tridente. Sarà riproposto anche oggi, aiuta Alvaro a rendere al massimo. Bernardeschi ha creato una bella connessione con lui, Kean gli dà manforte in area e soprattutto copre buchi che Morata non è in grado di recuperare. In attesa di Dybala e Chiesa, la Juve prova a risollevarsi con un cambio di modulo. La quadra - e la squadra - sembravano già trovate con il 4-2-3-1: ma questa Juve è più coperta e più all'attacco. Nel segno di Morata.