La Juventus vuole rinnovare il contratto di Federico. Attualmente in scadenza nel 2025, come riferisce Tuttosport sono in corso contatti con il suo agente Fali Ramadani. Possibile un prolungamento breve (uno o due anni) che consentirebbe di ridiscutere l’ingaggio, ora sui 5 milioni netti a stagione, filtra ottimismo.