E' cambiato praticamente tutto da quando la Juventus ospitava il Monza nella gara di Coppa Italia di venerdi scorso, rispetto a quello a cui assisteremo nella sfida di domenica allo Stadium, quando i brianzoli faranno nuovamente visita a Madama. Le differenze infatti sono notevoli, a partire da una classifica che ora vede la Vecchia Signora appena con appena un punto di vantaggio sul club lombardo. Ma a cambiare potrebbero essere anche gli interpreti, perche la Juve spera di leggere nella lista dei convocati anche i nomi di Paul Pogba e Dusan Vlahovic, ormai prossimi al rientro.Già, perchè la loro condizione fisica sembra essere recuperata del tutto, almeno stando a quanto si è visto nella gara amichevole della giornata di ieri, dove i tifosi juventino hanno potuto assistere ad uno show inedito, con il francese che serviva cioccolatini da scartare al serbo e con quest'ultimo che è riuscito a trasformare in rete uno dei tanti assist ricevuti dall'ex United.- Insomma, il feeling tra i due non sembra mancare e ora l'intero popolo bianconero spera di averli al più presto anche nelle gare che contano. C'è grande ottimismo per la sfida contro il Monza e le prossime ore saranno decisive per capire se saranno della gara o meno.