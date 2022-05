10









La certezza è questa: Fabio Miretti è seriamente candidato a una maglia da titolare contro il Venezia. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista, più mezzala che regista, sarà il perno della mediana nella sfida che può dare una grossa fetta della prossima Champions League ai bianconeri. Un vero e proprio segnale, per presente e futuro, anche da parte di Massimiliano Allegri.



PROVE DI FUTURO - A proposito di futuro: non sarà bianconero quello di Paulo Dybala. E allora Max potrebbe anticiparne l'assenza, anche se l'argentino sta bene e vorrebbe giocare subito, così da agganciare quanto prima Robi Baggio nella classifica dei principali marcatori. Per Gazzetta, Dybala potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio alla coppia Vlahovic-Morata, con Bernardeschi sulla fascia.