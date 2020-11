La Juventus oggi si è allenata per preparare la partita di domani sera contro il Cagliari, match di rientro dalla pausa nazionali in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium. Se Andrea Pirlo davanti alle telecamere ha promesso di non concedersi più esperimenti , la formazione che ha provato sul terreno della Continassa ha mostrato comunque qualcosa di sorprendente:che dopo la riabilitazione dall'infortunio muscolare che gli è costato la Nazionale, ha sostenuto soloUn deciso segnale di fiducia da parte del tecnico bianconero.L'inserimento di Chiesa dal 1' implicherebbe in automatico lareduce dalle fatiche con la Svezia. Questo perché l'ex 3-4-1-2 di Pirlo, col progredire delle partite e le difficoltà di equilibrio riscontrate,Quindi, spazio per un solo esterno offensivo. Dall'altra parte, semmai, è ormai un marchio di fabbrica dell'allenatore della Juve l'impiego dicon Ramsey infortunato, il compito spetta a McKennie.Nelle ultime uscite, il modulo schierato da Pirlo è stato "numerizzato" tendenzialmente come un 4-4-2. Ma se dovesse consolidarsi la tendenza a impiegare un solo esterno e 3 centrocampisti,Proprio stamattina abbiamo auspicato un parallelo tra la Juve e la Nazionale di Mancini...