La Gazzetta dello Sport ha giudicato la prestazione di Adriennella finale deltrae Argentina, attribuendo al centrocampista dellala sufficienza. Ecco il commento del quotidiano: "Tchouameni è marginale per 45 minuti: non intercetta, non si inserisce, latita. Dura entrata su De Paul e giallo: cose loro. Il passaggio al 4-3-3 puro gli giova, alla fine quasi segna su un cross di Coman".