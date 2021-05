Una Juve infuriata. Proteste feroci a fine primo tempo per i bianconeri, con Paratici che è sceso in campo accusando l'arbitro Chiffi. Anche Dybala, Ronaldo, Bentancur e Bonucci intorno al direttore di gara per chiedere spiegazioni su alcune decisioni arbitrali. Proteste rispedite subito al mittente.