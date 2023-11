Sono stati due giorni ricchi di spunti, due giorni nei quali la Juventus ha recitato un ruolo da protagonista. Il Club, scrive la Juve sul sito, ha partecipato alla sesta edizione del Social Football Summit, evento dedicato alla Football Industry che ogni anno vede affrontare dai numerosi ospiti del mondo calcistico - nazionale e internazionale - i temi del futuro del calcio e della sostenibilità.Per Juventus, nella giornata di martedì, è intervenuto Marco Castellaneta - Head of Digital Media - che ha parlato nello spazio dedicato al panel “TikTok: Where all fans play”: «Siamo molto contenti del lavoro che abbiamo fatto su TikTok negli ultimi anni, con 29 milioni di followers siamo il primo brand in Italia su questa piattaforma , il quinto club di calcio al mondo e il nono brand a livello globale». «Il lavoro è affascinante - ha proseguito Castellaneta - perchè TikTok ha cambiato le regole del gioco, il linguaggio che ha introdotto è sfidante perchè ha cambiato le modalità di comunicazione. Oggi ad avere successo su piattaforme come TikTok sono quei brand che hanno il coraggio di adattare il tono di voce. Lo scenario è cambiato, se fino a qualche anno fa erano i club a comunicare e le piattaforme ad adeguarsi, adesso è il contrario, è la comunicazione che si adegua ai linguaggi delle nuove piattaforme».Sempre martedì 21, durante la cena di gala del SFS23, Carolina Chiappero - Innovation Manager Juventus - e Ashley Rose - Head of Marketing i-Brain Tech - hanno ricevuto il premio “Innovation of the Year”, un premio assegnato all’innovazione di prodotto e processo che ha conseguito oggettivi risultati e riconoscimenti di avanguardia e sviluppo, in particolare riferimento al progetto di Neuro Feedback Training. «Questo è un premio alla collaborazione, alla sinergia tra due anime del club - commenta soddisfatta Chiappero -, l’area sportiva e l’area corporate, Sport Science e Innovation, senza la quale non sarebbe stato possibile conseguire questo premio e di cui non potremmo essere piú fieri».Innovazione, futuro e sostenibilità sono stati i tre principi cardine sui quali si è fondata questa sesta edizione del Social Football Summit e gli stessi principi sono emersi anche nella giornata odierna (mercoledì 22 novembre ndr) nei tanti interventi che si sono susseguiti. Andando più nello specifico, nel panel "Develop a Stadium Revenue Strategy", ha parlato Paolo Monguzzi, Head of Stadium Revenue and Entertainment: «Nel nostro stadio abbiamo circa il 10% della capienza dedicata ai servizi premium - spiega Monguzzi - e ogni anno circa mille aziende assistono a partite della Juventus dalle aree hospitality dell’Allianz Stadium. Lavoriamo continuamente allo sviluppo di nuovi prodotti ed esperienze mettendo sempre il tifoso al centro di ogni nostra singola scelta senza mai dimenticare il grande valore sociale che il calcio rappresenta».