La Juve sbarca su Amazon Prime. I bianconeri saranno protagonisti di una stagione di "All or Nothing", una produzione della società americana che trasmetterà attraverso la sua piattaforma la stagione dei bianconeri. Fra le squadre già riprese, il Manchester City e il Tottenham in Premier League; c'è poi la storia del Bayern Monaco in Bundesliga e una produzione legata alla nazionale di calcio brasiliana. La Juventus è la prima squadra italiana a sbarcare tra i protagonisti di "All or Nothing".