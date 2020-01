Un'accusa importante, quella formulata dal quotidiano Il Giornale. Che scuote ancora il mondo della politica, e che stavolta tira in ballo - indirettamente - anche la Juventus. Stando a quanto ricostruito dalla giornalista Chiara Giannini, il candidato governatore del Partito Democratico alle regionali in Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, nel periodo tra il 2015 e il 2017 avrrebbe usufruito di alcuni biglietti acquistati da Iren (società che gestisce i servizi nel comune di Torino) via abbonamento per due stagioni. L'esponente del Partito Democratico avrebbe presenziato alla gara tra Juve e Lione (2/11/2016) e ancora in un'altra partita. Quegli abbonamenti furono pagati fino a 43.500 euro. E fu aperta un’indagine interna, poi messa a tacere.