La Juventus protagonista anche in Serie B, o quasi. Nel pomeriggio, la Cremonese ha battuto in extremis il Brescia e ha ripreso la testa della classifica del torneo cadetto. Cremonese a forti tinte bianconere, a partire dalla panchina, dove siede l'e allenatore dell'Under 23 Fabio Pecchia. Oltre a lui, in prestito dalla Vecchia Signora ci sono Fagioli, Rafia e Zanimacchia.