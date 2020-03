2









Il ruolo giocato nella trattativa per la riduzione degli stipendi, ha confermato ancora una volta la necessità della Juventus di non privarsi di Giorgio Chiellini, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. Il capitano bianconero, come riporta Sky Sport, tratterà a breve il rinnovo con la società, anche se ancora non si sa quale sarà la prossima scadenza. Invece, resta possibile che, qualora sia l'ultimo contratto della carriera, possa essere già inserito un possibile proseguimento anche da dirigente.