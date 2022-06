In casa Juve le attenzioni sono inevitabilmente rivolte al mercato estivo, con i nomi di Paul Pogba e di Angel Di Maria che stanno tenendo banco ormai da diverse settimane. Per quanto riguarda il centrocampista del Manchester non dovrebbero esserci più dubbi, al contrario invece della situazione legata al Fideo, sul quale è piombato il Barcellona. Ma questi non sono gli unici due obiettivi di Madama, perché ci sono anche altre operazioni da mettere in piedi. Resta caldo l’asse Udine-Torino, con due profili che sono finiti da tempo nel mirino dei dirigenti della Continassa e si tratta del centrale Molina e dell’esterno Udogie. Entrambi farebbero al caso della Vecchia Signora e ora bisogna solo capire se e come affondare il piede sull’acceleratore.