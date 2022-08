Neanche il tempo di gioire per la bella vittoria ottenuta ieri che in casa Juve si è costretti a tornare già al lavoro. Già, perchè la situazione mercato si infittisce sempre di più e i giorni rimasti a disposizione sono sempre meno. Ecco perche Madama continua a mantenere vivi i contatti con l'entourage di Memphis Depay, con la speranza che si possa arrivare ad un'intesa di massima già in questa settimana.