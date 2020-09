1









Come racconta Calciomercato.com, la Juve non molla Edinson Cavani. "Dialoghi anche frequenti nelle scorse settimane, la richiesta finale di Cavani è quella di un accordo da 8 milioni netti a stagione per tre anni (tutto sommato in linea con il budget a disposizione) ma anche un bonus firma di quasi 10 milioni", la spiegazione del noto portale. Secondo CM, infatti, "i contatti continuano, ma il momento di ritrovarsi forse non è ancora arrivato con Luis Suarez saldamente in pole position aspettando dettagli che poi dettagli non sono".