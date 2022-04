Come riferito da Calciomercato.com, la Juventus non ha mollato la presa su Antony, anzi. Il lavoro di monitoraggio sull'attaccante brasiliano classe 2000 dell'Ajax prosegue e si intensifica: non siamo più in una fase esplorativa, i contatti con l'entourage proseguono e il club bianconero - che avrebbe messo Antony tra i primi della lista per l'attacco - sta valutando le richieste dell'Ajax.