Il futuro di Fagioli sembra essere sempre più lontano da Torino, almeno per questa stagione. Il centrocampista protagonista della cavalcata che ha permesso alla Cremonese di tornare in Serie A infatti, è corteggiato da diversi club italiani, ma in queste ore uno in particolare sarebbe ad un passo dall'ingaggiarlo in prestito. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, sono più vivi che mai i contatti tra la Juventus e la Sampdoria, con i blucerchiati che sono intenzionati a definire l'operazione nelle prossime ore.