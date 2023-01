Non sembrano cessare i contatti tra la Lazio e la Juventus per definire la trattativa che potrebbe portare Luca Pellegrini in biancoceleste. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, il terzino in prestito all'Eintracht gradirebbe un ritorno nella Capitale ma resta da risolvere il nodo legato all'ingaggio, troppo elevato per i parametri del patron Lotito.