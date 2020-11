Quanto chiede David Alaba? 15 milioni. Tanto, tantissimo, probabilmente troppo. Ma in attesa di capire le evoluzioni sul fronte rinnovo di contratto con il Bayern Monaco, ecco che i suoi agenti proseguono nei contatti con i top club che potrebbero rappresentare la prossima tappa di carriera dell'austriaco. Tra queste anche la Juve. Che non può fare follie ma non vuole nemmeno lasciare nulla di intentato.