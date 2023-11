Con la sosta per le nazionali, i dirigenti della Juve potranno concentrarsi ancora di più sul mercato e sulla ricerca del centrocampista, priorità assoluta per gennaio.Il nome più caldo, riferisce la Gazzetta dello Sport, resta quello di Kalvin-Phillips, sempre più fuori dal Manchester City. L'inglese è rimasto in panchina 90 minuti contro il Chelsea, Il giocatore non vuole perdere l'europeo e ha già espresso un gradimenti di massima ai bianconeri.IL PUNTO - Alla Continassa proseguiranno quindi le valutazioni considerando che Phillips non è certo l'unico profilo che interessa. Sempre in Premier League, è ormai noto l'altro obiettivo, ovvero Hojbjerg che però ha giocato nell'ultimo match del Tottenhamli. Gli Spurs perderanno Sarr e Bissouma, entrambi impegnati in Coppa d’Africa, un fattore che può complicare l'operazione, già difficile comunque per la valutazione di 30 milioni del club inglese. Infine, i due nomi "italiani", Samardzic dell'Udinese e De Paul, che da anni ormai gioca in Spagna nell'Atletico ma che conosce bene la Serie A.