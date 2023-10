Continua a essere in corso la trattativa che potrebbe portare Georgiyalla. Classe 2002, Sudakov è un trequartista con una spiccata inclinazione offensiva, un talento cristallino che ha iniziato a farsi notare fin dai suoi primi passi con il Metalist Kharkiv, prima di passare al vivaio dello. Nel 2020, ha esordito in Champions League in una storica vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid, oltre a registrare prestazioni notevoli con l'Under 21 dell'Ucraina e, successivamente, con la Nazionale maggiore.Non sorprende che il club di Donetsk, noto per essere un negoziatore robusto sul mercato, attribuisca un alto valore al suo cartellino,Inoltre, il club auspica un salto di qualità a livello europeo per aumentare ulteriormente il suo valore. Non da ultimo, Sudakov è ancora alla ricerca del suo primo gol personale in Champions League e cercherà di segnarlo con forza ad Anversa.Gli occhi della squadra bianconera sono puntati sullo stadio Bosuilstadion di Anversa, e Sudakov potrebbe inviare un segnale importante sia sul campo che sul mercato.