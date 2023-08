Dusan, centravanti serbo della Juventus, ha recentemente intrapreso un viaggio che non riguarda il mercato ma la sua salute. In accordo con il club, Vlahovic e il dottor Marco Freschi del JMedical hanno viaggiato aper un consulto medico con l'esperta. Questa visita ha l'obiettivo di affrontare l'annosa pubalgia che ha afflitto il giocatore per oltre un anno. L'obiettivo è superare questa condizione medica, come anticipato dallo stesso allenatore Massimilianodurante il periodo negli Stati Uniti. Sebbene la visita possa avere un'impronta rivolta al futuro, potrebbe anche attirare l'interesse del Chelsea.Le trattative per uno scambio con Romelu Lukaku tra Torino e Londra stanno continuando, nonostante qualche incertezza all'interno dei Blues e tra i tifosi bianconeri. Fuori dallo Stadium è apparso uno striscione ironico della curva Sud: "", un riferimento scherzoso al contributo di Lukaku nelle respinte dei tiri dei compagni all'Inter. Nonostante l'accordo definitivo non sia ancora stato raggiunto, le distanze tra le due squadre si stanno riducendo progressivamente. Le ragioni economiche dietro a quest'operazione suscitano ottimismo da entrambe le parti: il Chelsea ha l'esigenza di cedere Lukaku (non ha ancora ricevuto il numero di maglia), mentre la Juventus spera di cedere Vlahovic a un buon prezzo.