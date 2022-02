Dal sito ufficiale della Juventus.



Continua la preparazione dei bianconeri in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League.



Martedì sera, infatti, la Juve scenderà in campo allo Stadio de la Cerámica alle ore 21:00 contro il Villarreal.



Domenica in campo, dunque, per la squadra che, dopo la giornata di ieri divisa tra scarico per chi ha giocato venerdì sera contro il Torino e lavoro sul campo per la restante parte del gruppo, questa mattina si è ritrovata alla Continassa per proseguire la preparazione della sfida contro gli spagnoli.



Sessione odierna che ha visto i bianconeri focalizzarsi su esercitazioni tecniche, dedicate in particolare alla fase offensiva, alla finalizzazione dell'azione e alle conclusioni da cross.