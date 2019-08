Giornata di allenamento in casa Juve. In mattinata è continuata la preparazione della squadra in vista dell’inizio del campionato di Serie A che avrà luogo sabato 24 agosto con la sfida Parma-Juve. I giocatori, rientrati dopo l’amichevole in famiglia di ieri, hanno l’ultimo appuntamento estivo in programma questo sabato quando, alle ore 20.30, scenderanno in campo al Nereo Rocco di Trieste per la sfida con i padroni di casa della Triestina. Sarà l’ultima occasione per fare qualche esperimento prima del via ufficiale e, potrebbe essere la prima volta in campo con il colori bianconeri di Aaron Ramsey. Al termine dell'allenamento mattutino la squadra godrà di un pomeriggio di riposo.