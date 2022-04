Chi resta alla Juve? Chi, almeno, tra i giovani proverà a imporsi da dentro al sistema? Il processo bianconero è tracciato: ci sono Locatelli, Vlahovic, Kean e Kaio Jorge. Tutti arrivati tra quest'anno la scorsa estate. Ma non è finito qui: arriveranno altri due colpi, se non tre.



SI PARTE DA GATTI - Come racconta La Gazzetta dello Sport, Federico Gatti è già bianconero. Se non ci saranno terremoti, da luglio sarà uno dei quattro-cinque centrali della Juve, con un approccio alla vita e al campo che sembra perfetto per piacere ad Allegri. La Juve vuole metterlo subito alla prova. Poi? I due Nicolò: prima Rovella, che rientrerà dal Genoa, e poi Fagioli. Rovella ha più chance di restare, Miretti poche meno, poi c'è Fagioli.



