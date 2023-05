Francesconel pre diha nascosto le carte facendo un po’ di pretattica: “Il nuovo direttore sportivo? Chi arriverà si dovrà integrare in un sistema di lavoro Juventus, ma non è scontato che arrivi qualcuno”. Le cronache, però, raccontano come la ricerca di un dirigente di campo, da alcune settimane, sia diventata la priorità dalle parti della Continassa.Il primo nome nella lista dei desiderati da parte della società è quello di Cristiano, tra gli artefici dello scudetto del Napoli. Come riporta Gazzetta.it, però: “Il casting è già partito, i nomi sono diversi e c’è anche un favorito, ma c’è sempre. Non a caso il tecnico è stato citato espressamente dal capo dell’area sportiva: non è la norma, soprattutto in casa Juve, che il diesse lo decida l’allenatore, di solito è una scelta che compete alla società, peròdopo l’investitura ufficiale di Johnnel momento dello tsunami dirigenziale e adesso vuole avere voce in capitolo.”.Il tecnico bianconero, infatti, preferirebbe lavorare con qualcuno che conosce e con cui ha già avuto l’opportunità di duettare. Su tutti, i suoi preferiti sono Ricky, attualmente al Milan, e Giovanni, vecchia conoscenza della Juve (in passato si è occupato del settore giovanile bianconero) ora al Sassuolo. In netto calo le quotazioni di una possibile soluzione interna: anche Giovanni, attuale direttore sportivo della Next Gen, è a rischio squalifica per il secondo filone d’inchiesta della giustizia sportiva.