Vuole tornare, Federico. Ma senza Mondiale non ha senso forzare. Per questo motivo, tutti si prenderanno il tempo giusto, possibile, naturale per evitare ricadute e riottenere un giocatore in grado di fare la differenza, con scatti e ambizione. Cosa sarà, allora, Federico per questa squadra? Probabilmente, "solo" l'acquisto di gennaio. L'uomo che potrà determinare la seconda parte di stagione.Chiesa prosegue il lavoro di recupero: il suo è stato un infortunio pesante, che ha bisogno di ridisegnare la muscolatura e naturalmente ritrovare anche la forza nelle gambe (per Federico, poi, determinante). Il giocatore continua a fare lavoro differenziato, in attesa di avere l'okay al rientro graduale in gruppo. Ci vorrà tempo e lui ne avrà quanto servirà. L'obiettivo, come raccontato anche da Allegri in conferenza, è quello di ri-affidargli un ruolo da protagonista soltanto nella seconda parte di stagione. Se dovesse tornare prima? "Sarei contento", ha detto Max. Ma non è nelle previsioni di oggi.